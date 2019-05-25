İstanbul, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem Marmara Denizi'nde oldu. Verilere göre, deprem 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Marmara Denizi’nde, Biga açıklarında saat 15.13'te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde deprem oldu.



Deprem; İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'de de etkili şekilde hissedildi.



Kandilli verilerine göre, deprem saat 15.13'te meydana geldi.



Depremin yerin 15.4 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken, çok sayıda vatandaş sosyal medyada depremi hissettiğini belirten paylaşımlar yaptı.



4.3 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Marmara Denizi’nde, Biga açıklarında saat 15.13'te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.



ulusal.com.tr