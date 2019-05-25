İstanbul, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem Marmara Denizi'nde oldu. Verilere göre, deprem 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Marmara Denizi’nde, Biga açıklarında saat 15.13'te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi. Saat 16.09'da yerin 13.4 kilometre derinliğinde 1.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı oldu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin "25 Mayıs 2019 15:13'de Kuzey Marmara Denizi batısında, Şarköy önünde, Kuzey Anadolu Kırık kuşağı üzerinde, 18,3 km derinde, granit katmanı içinde M4,3 büyüklüğünde, küçük bir deprem olmuştur. Bu deprem, KAK boyunca gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir. Kuzey kolda beklenen 2 ana deprem olmadan önce, büyüklüğü M5,8-M6,0'a varan uyarıcı depremler olacaktır" ifadelerini kullandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde deprem oldu.



Deprem; İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'de de etkili şekilde hissedildi.



Kandilli verilerine göre, deprem saat 15.13'te meydana geldi.



Depremin yerin 15.4 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken, çok sayıda vatandaş sosyal medyada depremi hissettiğini belirten paylaşımlar yaptı.



4.3 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Marmara Denizi’nde, Biga açıklarında saat 15.13'te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.



ARTÇILAR OLUYOR



Marmara'daki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar meydana geliyor.



Saat 16.09'da yerin 13.4 kilometre derinliğinde 1.9 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.



AHMET ERCAN'DAN DEPREM AÇIKLAMA



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili açıklama yaptı.



Ercan, şunları belirtti:



"25 Mayıs 2019 15:13'de Kuzey Marmara Denizi batısında, Şarköy önünde, Kuzey Anadolu Kırık kuşağı üzerinde, 18,3 km derinde, granit katmanı içinde M4,3 büyüklüğünde, küçük bir deprem olmuştur. Bu deprem, KAK boyunca gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir. Kuzey kolda beklenen 2 ana deprem olmadan önce, büyüklüğü M5,8-M6,0'a varan uyarıcı depremler olacaktır. Bu depremleri bilimciler kullanarak gelecekte beklenen deprem üzerine bilgi edineceklerdir. İstanbul ile Tekirdağ depremleri için henüz çok erken."



ulusal.com.tr



