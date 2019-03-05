Marmara'da saat 00:07'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İstanbul'un çok sayıda ilçesinden hissedildi. 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 2.3 ve 1.4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 00:07'de Marmara Denizi'ne 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.



Deprem İstanbul ve Bursa'nın çok sayıda ilçesinden hissedildi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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