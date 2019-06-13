Tekirdağ Güzelköy açıklarında (Marmara Denizi) 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 01:44'te Tekirdağ Güzelköy açıklarında (Marmara Denizi) 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr

