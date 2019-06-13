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Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde deprem (13 Haziran 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi Tekirdağ son depremler)

Tekirdağ Güzelköy açıklarında (Marmara Denizi) 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde deprem (13 Haziran 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi Tekirdağ son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 01:44'te Tekirdağ Güzelköy açıklarında (Marmara Denizi) 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #deprem
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