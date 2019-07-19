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Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi (19 Temmuz 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Marmara Denizi'nde Bandırma Körfezi'nde saat 16.49'de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 11.5 kilometre derinliğindeki depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi (19 Temmuz 2019 Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde deprem oldu.

Bilgilere göre, deprem Bandırma Körfezi'nde meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu açıklandı.

Yerin 11.5 kilometre derinliğindeki depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız 

Etiketler; #marmara #deprem #Bandırma
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