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Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde deprem oldu! Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da da hissedildi (25 Mayıs Cumartesi Kandilli AFAD son depremler)

İstanbul, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem Marmara Denizi'nde oldu. Verilere göre, deprem 4.3 büyüklüğünde meydana geldi

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde deprem oldu! Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da da hissedildi (25 Mayıs Cumartesi Kandilli AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde deprem oldu.

Deprem; İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'de de etkili şekilde hissedildi.

Kandilli verilerine göre, deprem saat 15.13'te meydana geldi.

Depremin yerin 15.4 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken, çok sayıda vatandaş sosyal medyada depremi hissettiğini belirten paylaşımlar yaptı.

4.3 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #Tekirdağ #çanakkale #biga #istanbul #marmara denizi #AFAD #kandilli rasathanesi
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