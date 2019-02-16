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Son dakika haberleri: Marmara Denizi'ndeki 4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi (16 Şubat 2019 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son İstanbul depremleri)

Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un çok sayıda ilçesinde hissedildi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı

Son dakika haberleri: Marmara Denizi'ndeki 4 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi (16 Şubat 2019 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son İstanbul depremleri)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 19:14'te Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un çok sayıda ilçesinde hissedildi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verileerine göre ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. AFAD depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #istanbulş #son depremler
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