Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un çok sayıda ilçesinde hissedildi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 19:14'te Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un çok sayıda ilçesinde hissedildi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verileerine göre ise depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. AFAD depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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