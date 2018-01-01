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Son Dakika haberleri: Marmara Denizi'nde (Son depremler)

Saat 20:08'de Gemlik Körfezi'nde (Marmara Denizi) olan 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika haberleri: Marmara Denizi'nde (Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 20:08'de merkez üssü Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) olan 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20:08'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.5 olarak açıklandı.

AFAD depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiğini duyurdu


ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara #deprem
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