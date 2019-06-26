Son dakika haberleri... Marmaray bozuldu! Yolcular trende bekletiliyor! Bir yolcu panik atak yaşıyor! İşte ilk açıklama ve fotoğraf! "Neden yolcular tahliye edilmiyor?"

İstanbul Suadiye - Erenköy arasında Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray bozuldu. Yolcular trende bekletiliyor. Bir yolcunun kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşadığı aktarıldı. Trende bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya, "Acil durum butonlarını kullanarak kapı açıp raylara inen yolcular var. Açıklama anons yok. 1 saattir trende mahsur kaldık." dedi. Hala tren içinde beklediklerini ifade eden Akkaya, "Neden yolcular tahliye edilmiyor?" diye sordu

İstanbul Suadiye - Erenköy arasında Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray bozuldu.



Yolcular trende bekletiliyor.



"ELEKTRİKSİZ BÖLGEDE KALDIK"



'Elektriksiz bölgede kaldık' açıklaması yapıldığı belirtildi.



BİR YOLCU PANİK ATAK YAŞIYOR



Bir yolcunun kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşadığı aktarıldı.



"1 SAATTİR TRENDE MAHSUR KALDIK"



Trende bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya, "Acil durum butonlarını kullanarak kapı açıp raylara inen yolcular var. Açıklama anons yok. 1 saattir trende mahsur kaldık." dedi.



Hala tren içinde beklediklerini ifade eden Akkaya, "Neden yolcular tahliye edilmiyor?" diye sordu.



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