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Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da sorun yaşandığı belirtildi. İstasyonlarda "Teknik bir arıza nedeniyle tren seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" anonsları yapılıyor. Aydınlık gazetesi muhabiri Ercan Deniz Küçük, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa'ya ait hesabı etiketleyerek "Daha kaç dakika Marmaray'ın gelmesini bekleyeceğiz? Teknik bir arıza diyorsunuz. Ne kadar sürecek? İşimiz gücümüz var" paylaşımı yaptı

Son dakika haberleri... Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da sorun yaşandığı belirtildi. 

"TEKNİK BİR ARIZA..."

İstasyonlarda "Teknik bir arıza nedeniyle tren seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" anonsları yapılıyor. 

"DAHA KAÇ DAKİKA BEKLEYECEĞİZ?"

Aydınlık gazetesi muhabiri Ercan Deniz Küçük, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa'ya ait hesabı etiketleyerek "Daha kaç dakika Marmaray'ın gelmesini bekleyeceğiz? Teknik bir arıza diyorsunuz. Ne kadar sürecek? İşimiz gücümüz var" paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Marmaray #arıza #aydınlık gazetesi
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