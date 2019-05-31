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Son dakika haberleri... Marmaray yine arızalandı (31 Mayıs 2019 Marmaray arızası)

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Marmaray’da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Son dakika haberleri... Marmaray yine arızalandı (31 Mayıs 2019 Marmaray arızası)

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, 'Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır' bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.

Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza sebebiyle MARMARAY seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

Radyo Trafik İstanbul'dan alınan bilgiye göre, "Marmaray Yenikapı -Gebze seferleri teknik bir arıza nedeniyle yapılamıyor. Marmaray Yenikapı - Gebze hattında enerji tellerinden birinin kopması nedeniyle sefer yapılamıyor!"





ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Marmaray
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