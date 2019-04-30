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Son dakika haberleri... Mavi kategoride aranan terörist Azimet Ceyhan yakalandı! Operasyona ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre, Terörden Arananlar Listesinde mavi kategoride yer alan terörist Azimet Ceyhan yakalandı. İçişleri Bakanlığınca yakalandığı bildirilen, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Son dakika haberleri... Mavi kategoride aranan terörist Azimet Ceyhan yakalandı! Operasyona ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Terörist Azimet Ceyhan, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alıyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmaya çalışıyordu
İçişleri Bakanlığınca yakalandığı bildirilen, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bugün Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubunun operasyonuna ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
Ceyhan'ın, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K ve M.A ile PKK terör örgütü şüphelisi Z.Y ile aynı araçta yakalandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Keşan Adliyesindeki işlemlerin ardından gözaltı süresi uzatılan Ceyhan'ın sorgusu sürüyor.




 

Etiketler; #Azimet Ceyhan #Mavi kategori #Terörden Arananlar Listesi
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