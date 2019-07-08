Son dakika haberleri... 'McKinsey' iddiaları tartışılıyor! Hükümet sistemini ABD'li şirket mi 'rehabilite' edecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl revize olacak sorusu siyasetin gündemi... Ankara kulislerinde AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki sorunların çözümü için Amerikalı McKinsey şirketine başvurduğu iddiaları tartışılıyor. Hükümetten henüz yalanlama gelmedi. İddialara, AK Parti içinden de tepkiler var. Bürokrasi kaynakları Maliye ve Dönüşüm Ofisini denetleme yetkisinin söz konusu şirkete verildiğini, tepkiler üzerine geri adım atıldığını hatırlatıyor. Sorunların çözümü konusunda "Devlet aklıyla hareket edilmesi" gerektiği ifade ediliyor

"McKinsey" iddialarına hükümetten yanıt bekleniyor.



Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin bir iddia yoğun bir şekilde tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki sorunların çözümü için Amerika merkezli McKinsey Danışmanlık Firması ile görüşüldüğü öne sürülüyor. İddialara göre "sistemin rehabilite edilmesi ve güncellenmesi" söz konusu firmaya verildi.



3 Temmuz tarihinde Milli Gazete'nin de haberleştirdiği iddiaya ilişkin hükümetten henüz bir yalanlama gelmedi.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, iddia AK Parti kulislerinde yoğun bir şekilde tartışılıyor. Kaynaklara göre bazı AK Partili isimler, Maliye ve Dönüşüm Ofisini denetleme yetkisinin Amerikalı şirkete verilmesi konusunu gündeme getiriyor.



Hazine ve Maliye BAKanı Berat Albayrak, Amerikalı McKinsey şirketi ile yapılan anlaşmayı 27 Eylül’de duyurmuştu.



Gelen tepkilerin ardından ise geri adım atıldı ve hükümet anlaşmadan vazgeçti.



Hükümetin geri adımından ders çıkarılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar, "devlet aklıyla" hareket edilmesini istiyor.



Sorunların tek tek saptanması gerektiği ifade ediliyor. Çözüm konusunda da devlet kurumlarının yapacağı çalışmaların esas alınmasının önemine vurgu yapılıyor.



AK Parti içerisinde sorunların "rehabilite" edilerek değil, yeniden parlamenter sisteme dönüşle mümkün olacağını savunanlar da var.



Hükümete yakın kaynaklara göre, yeni hükümet sistemiyle devlet kurumlarının gücü ciddi bir şekilde zayıfladı. Yeni hükümet sisteminde öngörülen ofis, politika kurulları ve kabine arasındaki denge de işletilemedi.



ABD'li şirket, 1980’lerin ortasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği başvurusunu şekillendirmesine yardımcı olmuştu. IMF ile uyumlu hareket eden şirketin hükümetlerin ekonomik ve mali politikalarına yön verdiği ifade ediliyor.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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