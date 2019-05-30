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Son dakika haberleri... Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi! Köprü geçiş cezalarına af

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Son dakika haberleri... Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi! Köprü geçiş cezalarına af
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


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