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Son dakika haberleri... Mecliste Kılıçdaroğlu kararı! AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP'li Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırının araştırılmasına yönelik önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Mecliste Kılıçdaroğlu kararı! AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

CHP'li Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız, TBMM Başkanvekili ve milletvekillerine yönelik linç girişimini araştırma önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Neyin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz?

Bir cenazeyi adeta terörize eden, cenaze namazı bile kıldırmamaya çalışan, cenazenin önünde örf ve ananemizde olmayan provokasyonlar yapıp linç girişiminde bulunan organize grubun oraya nasıl geldiğini, azmettiricilerini AKP neden araştırmaya karşı? Faille mi yanyanasınız?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #tbmm #chp #mhp #ak parti
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