banner1002
Ekomist Yasin Alıcı yazdı
Ekomist Yasin Alıcı yazdı
Öncü Gençlik: Yerel seçimlere hazırız
Öncü Gençlik: Yerel seçimlere hazırız
İşte yeni kredi detayları
İşte yeni kredi detayları
Takım bir alt lige düşürüldü
Takım bir alt lige düşürüldü

Son dakika haberleri... Mehmet Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı

Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından 12 Şubat 2018 tarihinden bu yana yürüttüğü CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığını açıkladı. Hamzaçebi, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Mehmet Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı

Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hamzaçebi, 12 Şubat 2018 tarihinden itibaren CHP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamzaçebi şunları belirtti:

"12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #akif hamzaçebi
İlişkili Haberler
Son dakika... CHP'deki görevinden istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir nereli kaç yaşındadır
Son dakika... CHP'deki görevinden istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir nereli kaç yaşındadır
CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir nereli kaç yaşında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.