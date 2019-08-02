Son dakika haberleri... Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti ve baskın erken seçim yorumu

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni partiler kurulmadan baskın erken seçim fikrinin tek kelimeyle ters tepeceğini ifade etti

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni parti ve baskın erken seçimle ilgili iddiaları değerlendirdi.



Kulat, yeni partiler kurulmadan baskın erken seçim fikrinin tek kelimeyle ters tepeceğini ifade etti.



Açıklamalarını sürdüren Kulat, "Hani sonra neden önceden söylemedin falan diyorsunuz ya... Twitter da söyleyince sağır sultan duyar diye buradan yazıyorum." ifadelerini kullandı.



İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Herkes soruyor 'neler oluyor' diye. Kasım'da seçime hazırlanın..!" ifadelerini kullanmıştı.



ulusal.com.tr







