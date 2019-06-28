Son dakika haberleri... Mehmet Yuva'dan Türkiye-Suriye çatışması iddiasına açıklama: Terör örgütlerinin propagandasına prim vermeyin

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında gündemi değerlendirdi.
Yuva, Türkiye-Suriye çatışması iddiasına ilişkin "Tedirginliği kamplaşmaya dönüştürme çabası var" dedi.
Prof. Dr. Yuva, iddiaya dair "Terör örgütlerinin propagandasına prim vermeyin" ifadelerini kullandı.
Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Yuva, "ABD, Türkiye'yi İdlib'de oyalıyor" şeklinde konuştu.
Mehmet Yuva, "Terör örgütlerini birlikte bitirebiliriz" açıklaması yaptı.
ORTADOĞU'YA ARAPÇA MESAJ
Prof. Dr. Mehmet Yuva, canlı yayında Ortadoğu'ya Arapça mesaj yolladı.
ulusal.com.tr
Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva, Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yuva, Türkiye-Suriye çatışması iddiasına ilişkin "Tedirginliği kamplaşmaya dönüştürme çabası var. Terör örgütlerinin propagandasına prim vermeyin." dedi. Yuva, "ABD, Türkiye'yi İdlib'de oyalıyor. Terör örgütlerini birlikte bitirebiliriz" şeklinde konuştu. Mehmet Yuva, canlı yayında Ortadoğu'ya Arapça mesaj yolladı
Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında gündemi değerlendirdi.