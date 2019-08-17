Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifiyle ilgili yaptığı yeni açıklamada, "Teklif gecikti siteminin ötesinde ‘teklif geçiştirildi’, ‘masa önemsizleştirildi’, ‘alın terimiz değersizleştirildi’ tespitlerini ifade etmeyi ve tepkilerimizi hayata geçirmeyi gerekli hale getirmiştir. Tepki ve sitemimizin dozunun yükselmesi; Kamu İşvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. Bu teklif, ‘Güçlü Türkiye imkansız’, ‘Büyük Türkiye anlamsız’ ve ‘Yeni Türkiye gereksiz’ fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz." dedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine dair yeni açıklama yaptı.



Ali Yalçın, şunları söyledi:



"Kamu İşvereni, bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu.



Bu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip.



Teklif gecikti siteminin ötesinde ‘teklif geçiştirildi’, ‘masa önemsizleştirildi’, ‘alın terimiz değersizleştirildi’ tespitlerini ifade etmeyi ve tepkilerimizi hayata geçirmeyi gerekli hale getirmiştir.



Tepki ve sitemimizin dozunun yükselmesi; Kamu İşvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir.



Bu teklif, ‘Güçlü Türkiye imkansız’, ‘Büyük Türkiye anlamsız’ ve ‘Yeni Türkiye gereksiz’ fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz.



Hükümetin kamuoyuna açıkladığı teklif, deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil.



Aynı zamanda faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor.



Kamu İşvereninin teklifi; ‘kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı’ sona ermesi gerekirken aksine ‘kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı’ eklenme çabası olarak da görülebilir.



Siyasi irade, toplu pazarlık masasına, kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir.



Toplu pazarlık masasına işveren tarafından sunulan ilk teklifin özeti bizim açımızdan şudur; ‘buçuğu çok, hükmü yok’ teklifidir.



Kamu İşvereninin teklifi 2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin.



Memuru enflasyona ezdirmeyiz vaadi Hükümet tarafından öncelikle teklif bandında korunması gerekir.



Diğer taraftan, toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil. Masada, haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor.



Bu teklifte, ek göstergeden, sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına ve gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasına kadar hiçbir şekilde hak ve özgürlükleri içeren teklif yok.



Bu bakımdan Kamu İşvereninin teklifi sonrasında ne makul ne de makbul bir teklif var sadece malul bir teklif var dedik. Zira bu teklif içerdiği oranlar boyuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle maluldür.



Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken, nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık."



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