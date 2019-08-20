Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika Memur-Sen'in eylem kararı almasının ardından Ankara'da iş bırakma eylemi gerçekleştiriliyor. Eylemden ilk görüntüler de geldi

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini reddeden Memur-Sen bugün için eylem kararı almıştı.



Saat 15.00 itibariyle iş bırakma eylemi yapılıyor.



Ankara'daki iş bırakma eyleminden ilk görüntüler de geldi.



Öte yandan Saat 17.00'de de Çalışma Bakanlığı önüne boş cüzdan bırakılacak.



ulusal.com.tr

