5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Antalya Alanya'da deprem
Antalya Alanya'da deprem
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! Memurlar iş bıraktı! İşte ilk görüntüler

Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika Memur-Sen'in eylem kararı almasının ardından Ankara'da iş bırakma eylemi gerçekleştiriliyor. Eylemden ilk görüntüler de geldi

Son dakika haberleri! Memurlar iş bıraktı! İşte ilk görüntüler

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini reddeden Memur-Sen bugün için eylem kararı almıştı.

Saat 15.00 itibariyle iş bırakma eylemi yapılıyor.

Ankara'daki iş bırakma eyleminden ilk görüntüler de geldi.

Öte yandan Saat 17.00'de de Çalışma Bakanlığı önüne boş cüzdan bırakılacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #memur #memur-sen #iş bırakma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.