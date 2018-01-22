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Son Dakika haberleri: Menbiç operasyonu başladı mı? (Münbiç)

TSK'nın Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor.İddiaya göre, Menbiç operasyonunun başladı

Son Dakika haberleri: Menbiç operasyonu başladı mı? (Münbiç)

Anadolu Ajansı Arapça Servisi, ÖSO'nun Menbiç kırsalında operasyon başlattığını resmen duyurdu.

AA Arapça servisinin Twitter'dan geçtiği haber henüz Türkçe olarak duyurulmadı.

ÖSO'nun Menbiç ve Afrin kırsalında PKK'ya karşı operasyon başlattığına dair basın açıklaması:



Erdoğan, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Ardında da sıra diğer bölgelere gelecektir. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek." demişti.

Etiketler; #Menbiç operasyonu
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