İyi Parti, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ayrı ayrı kurması beklenen yeni partilerin Millet İttifakı'nda yer almasına yeşil ışık yaktı. Açıklama İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, Cumhur İttifakı'na karşı daha kapsamlı bir yapı oluşturulacağını söyledi. Akşener, muhafazakar seçmene Babacan ile ulaşmanın kolay olacağını iddia etti.

Millet İttifakı, Ak Parti içindeki muhaliflerin kurma girişimi içinde olduğu yeni partilere resmi ittifak için kapı araladı.



Akşener, "Bizim açımızdan yeni parti olumlu. Ulaşamadığımız kesime ulaşmamızı kolaylaştıracağı için Babacan ve Davutoğlu hareketini olumlu buluyorum." dedi.



Ahmet Davutoğlu bir koldan, Ali Babacan ile Abdullah Gül ise diğer koldan yeni parti kurmaya çalışıyor. Her iki cephede oluşumları için çalışmalarına hız verdi.



Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partilere ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Akşener, Millet İttifakı'nı genişletme sinyali verdi.

Akşener, "Şöyle bir tabloda seçime gidildiğini düşünün. İçinden koptuklarıyla beraber olmayacaklarına göre bir tarafta Babacan, Davutoğlu, SP, İYİ Parti ve CHP, karşılarında ise MHP ve AK Parti. Millet İttifakı daha çeşitli, daha kapsamlı bir yapı. Eğer rasyonalitesini kaybetmediyse, ben bu okumayı yapıyorsam, eminim ki Erdoğan da yapıyordur." dedi.



Akşener, Babacan ile muhafazakar seçmene ulaşmanın kolay olacağını iddia etti.

Akşener, "Tek eksiğimiz muhafazakar dindarlara ulaşmakta yaşanıyor. Çünkü Erdoğan aramıza kalın bir duvar koydu. Babacan ve Davutoğlu’nun partisi bu açıdan muhafazakar dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak, çünkü onlarla arasına bizim gibi duvar öremez. Babacan ötekine rahat ulaşılabilmeyi kolaylaştırır ki bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.



Erken seçim taleplerinin olmadığını söyleyen Akşener, CHP ile ittifaklarının geleceğini de değerlendirdi.

Akşener, "Bizden yanlış gelmez, ama CHP ile de ölümüne ittifak sisteminde değiliz. İkimiz farklı partileriz. İkimizin yoğurt yemesi farklı, ama iş yol yürüme konusuna gelince birlikte yürürüz." diye koşnuştu.





ulusal.com.tr

