Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılmayacağını duyurdu. Uğuroğlu, 'özel flaş haber' notuyla bilgiyi duyurdu

Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu, 'özel flaş haber' başlığıyla bir paylaşım yaptı.



Uğuroğlu'nun paylaşımına göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine katılmayacak.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı'nın 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun'da düzenleyeceği kutlamalara katılmayacağı belirtildi.



Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği de davet edildi.



Etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve TGB Genel Sekreteri Okan Özkan da katılacak.



ulusal.com.tr



