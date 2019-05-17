Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılmayacağını duyurdu. Uğuroğlu, 'özel flaş haber' notuyla bilgiyi duyurdu. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı

Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu, 'özel flaş haber' başlığıyla bir paylaşım yaptı.



Uğuroğlu'nun paylaşımına göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine katılmayacak.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı'nın 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun'da düzenleyeceği kutlamalara katılmayacağı belirtildi.



Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği de davet edildi.



Etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve TGB Genel Sekreteri Okan Özkan da katılacak.



İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı bir açıklama yaptı.



Paçacı şunları ifade etti:



"Aziz Türk Milleti;



İYİ Parti, Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs’ın 100. Yıl dönümünde, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener öncülüğünde, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Milletvekilleri, Gençlik Kolları ve gönüldaşları ile birlikte Samsun’da olacaktır.



Genel İdare Kurulumuz da aylık toplantısını, Sivas ve Erzurum Kongreleri’ndeki ruh ile Samsun’da yapacaktır.



Haftalar öncesinden planlanan program dolayısıyla teşkilatımız bütün çalışma ve hazırlıklarını tamamlamıştır.



Türk Milleti’nin vatanı ve geleceği için atılan bu muhteşem adımın 100. Yılında, istiklal ve milli egemenlik yolunun taşlarını döşeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz ecdadımızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



Samsun’da, bu muhteşem günün yıldönümünde bir ‘Devlet Programı’ düzenlendiği bilgisi üç gün kala tarafımıza iletilmiş ve sayın Genel Başkanımız da bu törenlere davet edilmiştir.



Ancak, belirtmek isteriz ki, 100. Yıl gibi önemli bir programın, 19 Mayıs’a üç gün kala iletilmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.



Kuruluşunun temelleri, 19 Mayıs 1919’da atılan Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet ciddiyeti, hafife alınabilecek bir konu değildir.



Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz.



Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa, yapılan davete teşekkür ediyor, ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz.



İYİ Parti olarak Samsun’da;



SİYASİ HESAP VE MECBURİYETTEN GİDEN İKTİDARLA DEĞİL, YÜREĞİYLE GİDEN MİLLETİMİZLE BİR ARADA OLACAĞIZ..!"



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