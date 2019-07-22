Son dakika haberleri... Meral Akşener'den erken seçim iddiası

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti'nin içerisinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor. Sayın Erdoğan'ın, bu partilere karşı tutumu ne olur bilemiyorum. Ankara'da, bu 'Kasım ayında seçim olur' gibi bir kulis vardı. Ben buna inanmıyorum. Ancak, seçim erkene alınabilir. Sayın Erdoğan, 'madem öyle, hadi seçime 'diyebilir" ifadelerini kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını yanıtladı.



AKŞENER'DEN ERKEN SEÇİM İDDİASI



Akşener, "AK Parti'nin içerisinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



Akşener, şöyle konuştu:



"Sayın Erdoğan'ın, bu partilere karşı tutumu ne olur bilemiyorum.



Ankara'da, bu 'Kasım ayında seçim olur' gibi bir kulis vardı.



Ben buna inanmıyorum.



Ancak, seçim erkene alınabilir.



Sayın Erdoğan, ‘madem öyle, hadi seçime' diyebilir."



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