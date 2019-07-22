Son dakika haberleri... Meral Akşener'den FETÖ açıklaması ve Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'na destek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Daha önce de söylediğim gibi ben hayatımda Fethullah Gülen’i İçişleri Bakanı iken dönemin DYP İstanbul İl Başkanı ve şimdinin TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın organizasyonu ile dönemin valisi ve emniyet müdürü ile birlikte Altunizade’deki evde gördüm" dedi. Akşener, "Sayın (Abdullah) Gül, (Ali) Babacan ve (Ahmet) Davutoğlu’nun kuracağı partilere içtenlikle başarılar diliyorum. Çeşitliliğe ihtiyacımız var. Tekçilikten yorulduk bıktık. Bizim partimizden oy alıp almayacağına seçmen karar verir" ifadelerini kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet gazetesine konuştu.



Akşener, şunları söyledi:



"CELAL ADAN'IN ORGANİZASYONUYLA..."



"Ben, Tayyip Bey ile o dönemin Fetullah Gülen’i ve sonrasında bu dönemin FETÖ’sü arasında şeyh mürit ilişkisi olmadığını biliyorum. Tayyip Bey hiç de hoşlanmazdı. Peki sayın Erdoğan kim seni bu masaya oturttu? Bunları kayıtlara geçireceğim. Kulağına kim ne fısıldadı da sevmediğin insanlarla masaya oturdunuz. Müritlik ilişkisi başka bir şey, el sıkışıp yol yürümek başka bir şeydir. 17-25 Aralık öncesinde Fetullah Gülen Terör Örgütü lideri yargılanırken, bu kişinin oradan beraat edebilmesi için çalışma yapan siyasiler kim? Mesela oğlu, kızı şehir imamları ile evli arkadaşlar var. Hala aktif siyasetin içindeler. Benim hakkımda ise hepi tepi ellerinde 2006 yılında Türkçe Olimpiyatları'nda yaptığım bir konuşma var. Siz 2006 yılında partinizin genel başkanı sizi görevlendirmeden gideceksiniz, daha sonra milletvekili olacaksınız. 2006 yılında benim il başkanı ile gönderildiğim o toplantıda Sayın Ağar vardı. Ne konuşmalar yapıldı onu yayınlasınlar. Bülent Arınç, Muhsin Yazıcıoğlu ve Ak Parti’nin bütün bakanları vardı. Ankara’daki Türkçe Olimpiyatları’na MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı görevlendirildi. Daha önce de söylediğim gibi ben hayatımda Fetullah Gülen’i İçişleri Bakanı iken dönemin DYP İstanbul İl Başkanı ve şimdinin TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın organizasyonu ile dönemin valisi ve emniyet müdürü ile birlikte Altunizade’deki evde gördüm. Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmada ise Türkiye’ye geldiklerinde kendilerini yabancı hissetmediklerini anlatmışım. 2006’lar problemse o zaman konuşacak çok şey var. Hangi eski bakanların hangi siyasetçileri ziyaret edip o yargıda ne yapmışlar bunları konuşacağız.



GÜL, BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA DESTEK



Sayın (Abdullah) Gül, (Ali) Babacan ve (Ahmet) Davutoğlu’nun kuracağı partilere içtenlikle başarılar diliyorum. Çeşitliliğe ihtiyacımız var. Tekçilikten yorulduk bıktık. Bizim partimizden oy alıp almayacağına seçmen karar verir. Benim DYP’de siyasi tanımım milliyetçi, zaman zamanda milliyetçi muhafazakar. Bizim partimizde seçmene yönelik bir değerler araştırma yaptırdım. Sonuçlar çok ilginç. Bizim seçmen seküler, Cumhuriyete bağlı ve Atatürk değerlerine saygılı onu seven, vatansever şehirli bir milliyetçiliği bize tanımlamış. Korkutucu karabasan gibi hukukun ortadan kalktığı, demokrasi denen kavramın sadece kelimesinin bulunduğu bir düzenekte çok net tavrı olan şehirli seçmen kitlemiz var. Orta sınıf ama sorgulayan bir seçmen. Kurulacak partinin nasıl konumlandırılacağını seçmen belirleyecek. Bizim seçmenimizin yüzde 7.1’i MHP’ye oy vermiş. 1.3’ü CHP’ye oy veren seçmen. 1.5’te Ak Parti’ye oy veren seçmen. Buna karşılık Ak Parti seçmenin oyu MHP’ye gitmiş. Onların gözü Ak Parti seçmeninde. Grup kurma konusunu hiç bilmiyorum. Sayın Erdoğan’ı tanıyorsam ve tehdit gibi bir algı olurda ürkerse avcı olur."



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