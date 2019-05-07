İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "And olsun ki demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde bu sandık kurulları görevde değil miydi? İYİ Parti olarak 24 Haziran'da görev yapmış olan tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz." dedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.



Akşener, şunları söyledi:



"Ben bugün talimatla karar veren yargı mensupları adına utanıyorum.



And olsun ki demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz.



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde bu sandık kurulları görevde değil miydi?



İYİ Parti olarak 24 Haziran'da görev yapmış olan tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz.



Suriye'yi bir uydu devletçik kurulmasına göz kapayıp el sıkışırken millete terörist diyenlerden utanıyorum.



Başkası adına utanırsınız ya o yüzden utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum. Ben utanıyorum ama onlar utanmıyor. Onların yüzü onların yüzleri kızarmıyor. yaptıkları utanmaz arsız pişkin siyasetten onlar utanmıyor. Kanıma da en çok bu dokunuyor. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını ant olsun ki yere düşürmeyeceğim.



İradesini her daim baş üstünde tuttuğum büyük Türk milletinin huzurunda soruyorum, İBB seçimlerinde ilçe belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri ve muhtar seçimleri için tek zarf kullanmadık mı? Peki o zarfların atıldığı sandıkların başkanları aynı isimler değil miydi;? O zarfların içinde 4 pusula vardı. Aynı kurumların denetimindeydi. Bunların içinde sadece kaybettikleri İBB sonuçlarını seçip iptal etmek hangi vicdana izah edebilir. Bu durumda Türkiye'deki tüm sandık başkanlarını kontrol etmeyecek misiniz? Sadece 31 Mart seçimlerinde değil, 24 Haziran seçiminde de sandık kurullarını incelemeyi düşünmüyor musunuz?



Ramazan'ın ilk orucunu hak yiyerek açtınız."



ulusal.com.tr

