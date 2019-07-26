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Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nda dört genel koordinatör görevden alındı

TCMB’de genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, Salı günü görevlerinden alınarak, danışman olarak atandı

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nda dört genel koordinatör görevden alındı

DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklara göre, 31 Temmuz’da yayınlanacak olan enflasyon raporu sonrası, genel müdür düzeyinde görevden almaların devam etmesi bekleniyor.

TCMB’de genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, Salı günü görevlerinden alınarak, danışman olarak atandılar. DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklara göre, 31 Temmuz’da yayınlanacak olan enflasyon raporu sonrası, genel müdür düzeyinde görevden almaların devam etmesi bekleniyor.

Lağvedilen birim, yaklaşık 2 buçuk yıl önce Banka Meclisi tarafından İnsan Kaynakları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik sonucunda oluşturulmuştu. Getirilen uygulamayla, bankanın muhasebe, banknot, bilişim gibi para piyasası politikası dışında rutin işlerini yürüten genel müdürlüklerin, birimde görev yapan dört ayrı koordinatöre bağlanması sağlanmıştı. Genel müdürlükler, dört ayrı koordinatöre bağlı olarak çalışırken, para piyasaları genel müdürlüğü yine doğrudan başkan yardımcılarına bağlı görev yapıyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası
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