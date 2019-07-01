Son dakika haberleri... Mersin'de 'metil alkol' paniği: Hastaneye kaldırılan 21 kişiden 5'i yaşamını yitirdi

Mersin'de son bir haftada 21 kişi "Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar 5 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ölümler peş peşe geldi. "Metil alkol zehirlenmesi" Mersin'de paniğe neden oldu.



Kentte son bir haftada 21 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırıldı.



Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 65 yaşındaki Mehmet A. ve 58 yaşındaki Ünsal D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.



Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 2 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



Daha önce de aynı şikayetlerle hastaye başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr

