banner1005
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı, hastaneye kaldırıldı
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı, hastaneye kaldırıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Mersin Tarsus'ta tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

Son dakika haberleri... Mersin Tarsus'ta tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.




Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #tarsus #tren kazası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.