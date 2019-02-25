Soğuk ve karlı hava İstanbul'u terk ediyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığı 10 derece artacak. Doğu Anadolu’da da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sürerken İstanbul ve Çanakkale'de okullar tatil edildi.



Soğuk havanın etkisi altındaki Marmara Bölgesi'nde hava ısınacak, kar ve soğuk hava yerini güneşe bırakacak.



Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.



Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son verilerine göre hava sıcaklığı 10 derece birden yükselecek. Çarşamba günü itibariyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak.



Bölgede etkili olan poyraz fırtınası ise hızını yavaşlatarak, rüzgar saatte 30-60 kilometre esecek.



Salı günü bütün Marmara'nın parçalı bulutlu olacağı, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.



Çarşamba günü Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin ise aralıklı yağışlı olacak.



Marmara'da etkili olacak yağışlı havanın cumadan itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor.



Yurdun doğusunda ise kar yağışı etkisini arttıracak. Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Van çığ ve buzlanma uyarısı yapıldı.





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