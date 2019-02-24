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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
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Son dakika haberleri... Meteorolojiden kar yağışı uyarısı (hava durumu)

Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Son dakika haberleri... Meteorolojiden kar yağışı uyarısı (hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor. 

 

Etiketler; #meteoroloji
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