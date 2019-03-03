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Son dakika haberleri... Meteorolojiden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için uyarı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu

Son dakika haberleri... Meteorolojiden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için uyarı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, gece ve sabah buzlanma ile don, yer yer de sis ve pus bekleniyor.

Gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Bitlis'te 3, Hakkari'de 1 derece ölçüldü. Van'da ise sıcaklık sıfır derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ile Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması bekleniyor.

Öte yandan, Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak, rüzgar akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelindeki buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #muş #bitlis #Hakkari
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