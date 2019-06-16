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Son dakika haberleri... Metina ve Kandil'de 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Son dakika haberleri... Metina ve Kandil'de 7 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat kapsamında, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #ırak
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