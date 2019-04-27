Metro İstanbul, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi. Sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi yapıldığı duyuruldu. Metro İstanbul tarafından saat 12.40'da yapılan açıklamada arızanın giderildiği belirtilerek, seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı bildirildi

Metro İstanbul, M6 metro hattında arıza yaşandığını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü metro hattında seferler yapılamıyor.



Seferlerin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı ifade edildi.



Teknik ekiplerin bölgede olduğu bildirilen açıklamada, seferlerin tekrar yapılabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Sefer yapılamayan bölgede İETT tarafından ring seferi yapıldığı duyuruldu.



ARIZA GİDERİLDİ



Metro İstanbul tarafından saat 12.40'da yapılan açıklamada arızanın giderildiği belirtilerek, seferlerin yeniden yapılmaya başlandığı bildirildi.



ulusal.com.tr



