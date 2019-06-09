Müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi.
Hakkında 'öldürmeye azmettirme' suçundan verilen müebbet hapis cezası verilen Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk yurtdışına kaçmıştı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.
Firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışman Hidayet Türkoğlu ve AK Parti Ayvacık Belediye Başkanı ile görüntülendi.
Fotoğrafları AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı sosyal medya hesabından paylaştı.
ulusal.com.tr
Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi
Müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi.