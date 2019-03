Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde konuştu. Çavuşoğlu, çok güçlü olmaları gerektiğini, içeride ve dışarıda kendilerini devirmek isteyen çok sayıda hain bulunduğunu söyledi.



Bu nedenle güçlü olmaları gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



“Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın ve barışın da en çok Hatay ve sınır şehirlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz.”



Terör belası dahil birçok tehditle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanlar bulunduğuna işaret etti.



'BUNLAR MI KUDÜS'E SAHİP ÇIKACAK?'



Çavuşoğlu, geleceğe yönelik hedeflerin olduğunu, 2023 hedeflerinin de birçoğunu şimdiden gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Milli ve kutsal davalara sahip çıktıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



“Kudüs gibi kutsal davalarımıza da biz olmazsak kimse sahip çıkmaz, bunu unutmayın. Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük. Şimdi bunlar bağımsız değil ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz, elbette tüm dünyayla entegre olmamız lazım, dünyanın her yerinde var olmamız lazım, şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız lazım.”



'DÜNYADA EN ÇOK İNSANİ YARDIMI YAPAN ÜLKE OLDUK'



Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyadaki temsilcilik sayısında da hızla ilerlediğini anlatarak, "Artık dünyada 242 tane temsilciliğimiz var, her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Temsilcilik sayısında dünyada 5'inci sıraya çıktık. Dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduk hamdolsun. Birinci sıradayız rakam olarak, milli gelire göre değil. İki sene önce 'Milli gelire göre birinciyiz, rakama göre ikinciyiz' diyorduk. Şimdi rakamla da birinciyiz” dedi.



'CHP'NİN TEK UMUDU TERÖRİSTLER'



Çavuşoğlu, “CHP'nin içinde DHKP-C'liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa'da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve (demokratik olmayan yollardan iktidara gelirim) diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler” dedi.



Bazı İyi Partililerin çözüm süreci konusunda eleştiri getirdiğini belirten Çavuşoğlu, bu sürecin suistimal edildiğini anlatarak, "Türkiye'yi bölmek için faaliyetlerini arttırdılar. Ondan sonra ne yaptık? Tepelerine bindik, çukurlarına gömdük, dağlarda inlerine gömdük” ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Kardeşim ben bu tehlikeyi gördüm tepelerine bindim. Sen bunu göre göre şimdi aynı koalisyonun içinde oluyorsan bu eleştiriyi de kabul edeceksin. Zillet ittifakının içinde ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa var. Hepsi var. Tüm teröristler, tüm bölücüler, FETÖ'sü, PKK'sı, YPG'si, DHKP-C'si, TİKKO'su hepsi bu ittifakın içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa bu ittifakın içinde.”