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Son dakika haberleri... Meydan Beşiktaş'ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl'a Şahin Şeker'in şiddet uygulamasında flaş ayrıntı! "15 gün hiçbir şey yapılmadı"

İstanbul Beşiktaş'ta çalıştığı eğlence mekanının mal sahibi Şahin Şeker'in şiddetine maruz kalan Gaye Akıl, "Şahin Şeker, 10 Nisan gecesi yanımıza geldi, ‘Beni görünce ayağa kalkacaksınız’ diyerek vurmaya başladı. ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit etti. Ben aynı gece görüntülerle polise gidip şikayetçi oldum. 15 gün hiçbir şey yapılmadı." dedi

Son dakika haberleri... Meydan Beşiktaş'ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl'a Şahin Şeker'in şiddet uygulamasında flaş ayrıntı! "15 gün hiçbir şey yapılmadı"

İstanbul Beşiktaş'ta çalıştığı eğlence mekanının mal sahibinin şiddetine maruz kalan Gaye Akıl, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Olayın sosyal medyada kısa sürede duyulmasının ardından Meydan Beşiktaş adlı mekanın mal sahibi Şahin Şeker gözaltına alındı. İfadesi alınan Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Posta gazetesine konuşan Gaye Akıl, şunları söyledi:

"Şahin Şeker, 10 Nisan gecesi yanımıza geldi, ‘Beni görünce ayağa kalkacaksınız’ diyerek vurmaya başladı. ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit etti. Ben aynı gece görüntülerle polise gidip şikayetçi oldum. 15 gün hiçbir şey yapılmadı. Savcılığa bizzat gidip görüntülerini ilettim. Yine sonuç yoktu. Avukatım, Şahin Şeker için 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Ben o bölgede oturuyorum. 11 yaşındaki oğlum her gün oradan geçip okula gidiyor. Evde tek başına kalamıyorum. Bana ve oğluma bir şey yapmalarından korktuğum için sosyal medyadan olayı duyurdum."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #meydan beşiktaş #dorock xl #gaye akıl #şahin şeker
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