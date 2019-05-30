İstanbul'da Meydan Beşiktaş'ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl, Haber Global canlı yayınında gördüğü şiddeti anlattı.



Akıl, şiddet uygulayan Şahin Şeker'in patronu değil mal sahibi olduğunu açıkladı.



Şahin Şeker'in masaya vurduğunu ve "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" dediğini ifade eden Akıl, Şeker'in kendisinin saçlarından tuttuğunu, duvara vurduğunu ve tekme attığını söyledi.







Akıl, "Herkes izlemekle yetindi. Benden sonra iki kişiyi daha dövdü." şeklinde konuştu.



Darp raporu aldığını aktaran Gaye Akıl, "Karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.



MÜLK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



CNN Türk, işyerinin mülk sahibi Şahin Şeker'in gözaltına alındığını duyurdu.



DİKKAT ÇEKEN DETAY



Öte yandan şüphelinin, şikayet üzerine 11 Nisan'da gözaltına alınıp hakkında işlem yapıldığı bildirildi.



AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Gaye Akıl'ın avukatı Çağdaş Çelik, konuyla ilgili açıklama yaptı.



Çelik, "Müvekkilim @gayeakil_'a karşı çok ağır şiddet uygulayan Beşiktaş Meydan’ın sahibi Şahin Ş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş Belediye Başkanı [email protected] ve sosyal medya kullanıcılarının duyarlılığı sayesinde gözaltına alınmıştır.Sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Gözaltına alınan Şahin Şeker'in adliyeye sevk edildiği bildirildi.



ulusal.com.tr

