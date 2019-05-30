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Son dakika haberleri... Meydan Beşiktaş'ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl canlı yayında gördüğü şiddeti anlattı! Flaş gelişme: Gözaltına alınan Şahin Şeker serbest bırakıldı

Meydan Beşiktaş'ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl, gördüğü şiddeti canlı yayından anlattı. Akıl, şiddet uygulayan Şahin Şeker'in patronu değil mal sahibi olduğunu açıkladı. Şahin Şeker'in masaya vurduğunu ve "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" dediğini ifade eden Akıl, Şeker'in kendisinin saçlarından tuttuğunu, duvara vurduğunu ve tekme attığını söyledi. CNN Türk, Şahin Şeker'in gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan şüphelinin, şikayet üzerine 11 Nisan'da gözaltına alınıp hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Gaye Akıl'ın avukatı Çağdaş Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Müvekkilim @gayeakil_'a karşı çok ağır şiddet uygulayan Beşiktaş Meydan’ın sahibi Şahin Ş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş Belediye Başkanı [email protected] ve sosyal medya kullanıcılarının duyarlılığı sayesinde gözaltına alınmıştır.Sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan Şahin Şeker'in adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şeker, serbest bırakıldı

Son dakika haberleri... Meydan Beşiktaş'ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl canlı yayında gördüğü şiddeti anlattı! Flaş gelişme: Gözaltına alınan Şahin Şeker serbest bırakıldı

İstanbul'da Meydan Beşiktaş'ta Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl, Haber Global canlı yayınında gördüğü şiddeti anlattı.

Akıl, şiddet uygulayan Şahin Şeker'in patronu değil mal sahibi olduğunu açıkladı.

Şahin Şeker'in masaya vurduğunu ve "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" dediğini ifade eden Akıl, Şeker'in kendisinin saçlarından tuttuğunu, duvara vurduğunu ve tekme attığını söyledi.



Akıl, "Herkes izlemekle yetindi. Benden sonra iki kişiyi daha dövdü." şeklinde konuştu.

Darp raporu aldığını aktaran Gaye Akıl, "Karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

MÜLK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

CNN Türk, işyerinin mülk sahibi Şahin Şeker'in gözaltına alındığını duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan şüphelinin, şikayet üzerine 11 Nisan'da gözaltına alınıp hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gaye Akıl'ın avukatı Çağdaş Çelik, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, "Müvekkilim @gayeakil_'a karşı çok ağır şiddet uygulayan Beşiktaş Meydan’ın sahibi Şahin Ş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş Belediye Başkanı [email protected] ve sosyal medya kullanıcılarının duyarlılığı sayesinde gözaltına alınmıştır.Sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Şahin Şeker'in adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şeker, serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #gaye akıl #beşiktaş meydan #dorock xl
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