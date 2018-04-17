Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.
Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
MGK bildirisinde, hükümete olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.
Bildiride, "Terörün her türüne karşı kararlı mücadele yürütülecektir" denildi.
ulusal.com.tr
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