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Son dakika haberleri: MGK bildirisinde OHAL kararı! İşte detaylar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK bildirisinde, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu. Bildiride, "Terörün her türüne karşı kararlı mücadele yürütülecektir" denildi.

Son dakika haberleri: MGK bildirisinde OHAL kararı! İşte detaylar
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

MGK bildirisinde, hükümete olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

Bildiride, "Terörün her türüne karşı kararlı mücadele yürütülecektir" denildi.

ulusal.com.tr
Etiketler; #MGK #ohal
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