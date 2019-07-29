Son dakika haberleri... MGK'da gündem, Fırat'ın doğusu! ABD'ye son uyarı ve operasyon masada olacak

Geçen hafta komuta kademesinin masaya yatırdığı Fırat'ın doğusuna olası operasyon, bu hafta Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde olacak. Zirvede Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de ele alınacak

Masada planlar yapılıyor. Sahada operasyonlar icra ediliyor. Devletin zirvesi kritik gündem başlıklarıyla toplanıyor.



Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Geçen hafta Amerika ile yürütülen Güvenli Bölge görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı. Amerika'ya yapılan son uyarıların ardından görüşmeler bu hafta da sürecek.



"ABD'YE SON UYARILAR: Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatifimizi kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık."



Güvenli bölge görüşmelerinde gelinen nokta ile Fırat'ın doğusuna olası operasyon Milli Güvenlik Kurulu'nun ana gündem başlığı olacak. Operasyon hedefinde gelinen nokta, geçen hafta komuta kademesi tarafından da masaya yatırılmıştı. Savunma Bakanı Akar operasyon planına ilişkin yarın da MGK üyelerine bir sunum yapacak.



Kurulda, Fırat'ın doğusu dışında Tel Rıfat ve İdlib'teki son gelişmeler de ele alınacak.



Hali hazırda devam eden Pençe- 1 ve Pençe-2 operasyonları da gündemde olacak. Bu kapsamda Erbil'de Türk diplomata yapılan saldırının ayrıntıları da değerlendirilecek. Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan saldırıya karşı MİT ve TSK'nın ortak operasyonuna ilişkin üyeleri bilgilendirilecek.



Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunması için atılan adımlar ile Atlantik cephesinin Türkiye karşıtı hamlelerine verilecek yanıtlar da gözden geçirilecek.



Ankara-Washington hattındaki S-400/F-35 krizi de zirvede görüşülecek. S-400'lerin birinci grup sevkiyatı 26 Temmuz'da tamamlanmıştı. Önümüzdeki günlerce ikinci grup sevkiyatın başlaması bekleniyor. Amerika ise S-400'lere karşılık Türkiye'yi F-35 programından askıya aldığını duyurmuştu.



ulusal.com.tr