MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevden ayrıldığını duyurdu. Aksoy, "Gördüğüm lüzum üzerine ve Sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum." dedi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksoy, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyin takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevim bugün itibariyle Gördüğüm lüzum üzerine ve Sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum." dedi.



Aksoy'un açıklaması şöyle;

Değerli Antalyalı hemşehrilerim, Yol yürümekten her zaman Onur ve Gurur duyduğum Dava arkadaşlarım; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyin takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevim bugün itibariyle Gördüğüm lüzum üzerine ve Sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk Milliyetçiliği ve Türk İslam Ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek İl Başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden Şahsıma güvenerek İl Başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden Türk Dünyasının ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin Bilge Lideri Genel Başkanım Sayın Devlet BAHÇELİ Bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunar; ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim.Görevimiz boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen Genel Başkan Yardımcılarımıza,MYK ve MDK Üyelerimize , İl yöneticilerime, İlçe Başkanlarıma, ülküdaşlarıma ve her biri birbirinden değerli hemşehrilerime bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla...





