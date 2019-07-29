Son dakika haberleri... MHP'den AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt

MHP'li Feti Yıldız, AK Partili Ayhan Sefer Üstün'ün "MHP ile ittifak Ak Parti'nin mayasını bozdu" sözlerine "Bay Ayhan Sefer Üstün , Türk Milliyetçiliğine olan kinin sebebiyle sana nasip olmaz ama önümüzdeki yıllarda bu toprakları seven herkes Ülkücüler gibi düşünecektir" ifadeleriyle yanıt verdi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt verdi.



MHP'li Yıldız, şunları belirtti:



"Bay Ayhan Sefer Üstün,



Türk Milliyetçiliğine olan kinin sebebiyle sana nasip olmaz



ama önümüzdeki yıllarda bu toprakları seven herkes



Ülkücüler gibi düşünecektir."



AK Partili Üstün, "MHP ile ittifak Ak Parti'nin mayasını bozdu" demişti.



ulusal.com.tr



