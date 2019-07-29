Son dakika haberleri... MHP'den AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt verdi.
MHP'li Yıldız, şunları belirtti:
"Bay Ayhan Sefer Üstün,
Türk Milliyetçiliğine olan kinin sebebiyle sana nasip olmaz
ama önümüzdeki yıllarda bu toprakları seven herkes
Ülkücüler gibi düşünecektir."
AK Partili Üstün, "MHP ile ittifak Ak Parti'nin mayasını bozdu" demişti.
ulusal.com.tr
MHP'li Feti Yıldız, AK Partili Ayhan Sefer Üstün'ün "MHP ile ittifak Ak Parti'nin mayasını bozdu" sözlerine "Bay Ayhan Sefer Üstün , Türk Milliyetçiliğine olan kinin sebebiyle sana nasip olmaz ama önümüzdeki yıllarda bu toprakları seven herkes Ülkücüler gibi düşünecektir" ifadeleriyle yanıt verdi
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt verdi.