'Saldırı yapıldı' iddiasıyla ilgili açıklama
'Saldırı yapıldı' iddiasıyla ilgili açıklama
Adıyaman Suvarlı'da seçim heyecanı
Adıyaman Suvarlı'da seçim heyecanı
Hürmüz gerilimi tırmanıyor
Hürmüz gerilimi tırmanıyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... MHP'den AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt

MHP'li Feti Yıldız, AK Partili Ayhan Sefer Üstün'ün "MHP ile ittifak Ak Parti'nin mayasını bozdu" sözlerine "Bay Ayhan Sefer Üstün , Türk Milliyetçiliğine olan kinin sebebiyle sana nasip olmaz ama önümüzdeki yıllarda bu toprakları seven herkes Ülkücüler gibi düşünecektir" ifadeleriyle yanıt verdi

Son dakika haberleri... MHP'den AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, AK Partili Ayhan Sefer Üstün'e yanıt verdi.

MHP'li Yıldız, şunları belirtti:

"Bay Ayhan Sefer Üstün, 

Türk Milliyetçiliğine olan kinin  sebebiyle sana nasip olmaz 

ama  önümüzdeki yıllarda bu toprakları seven herkes 

Ülkücüler gibi düşünecektir."

AK Partili Üstün, "MHP ile ittifak Ak Parti'nin mayasını bozdu" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #ak parti #ayhan sefer üstün
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.