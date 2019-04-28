Beyaz TV ekranlarına gelen 7. Gün programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini öne sürdü. Yıldız, konuşmasında af tartışmalarına da değinerek "Af konusu Adalet Komisyonu'nda, Genel Kurul'a inmedi, inşallah ilk işimiz bu teklifi Genel Kurul'a indirmek olacak." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beyaz TV'de yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programına konuk oldu. Yıldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Süper Haber'de yer alan habere göre, Feti Yıldız Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimi yenileceğini iddia etti.

'130. maddeyi görmeyecek miyiz?' diyen Feti Yıldız 'Senin önüne gönderilmiş bir liste var, niye bu listeden seçmiyorsun da o şehir de o ilçede oturmayan bin kilometre ötede oturan bilerini getirip o sandığın başına getiriyorsun. Bu hile değil mi? Sandık başkanlarının fonksiyonlarını biliyoruz. Sadık başkanlarının yaptığı görev aynı zamanda yargısal bir görev. Onun yerine şu olsun, bunun yerine şu olsun olmaz. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz' dedi.



Büyük tartışmalara yol açan 'Af' konusuna da değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 'Af konusu Adalet Komisyonu'nda, Genel Kurul'a inmedi, inşallah ilk işimiz bu teklifi Genel Kurul'a indirmek olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız teklifimizin ilk günlerinde kendisine gelen eksik bilgilerle bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ancak zaman içinde teklifin içeriği öğrenildi. Biz hangi suçları istisna tuttuğumuzu defalarca söyledik. Terör suçları kapsam dışı, cinsel saldırı kapsam dışı, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı, FETÖ, PKK, silahlı sol örgütler... kapsam dışı. Kapsam içinde olan suçlar da belli'ifadelerini kullandı.



'Bu şartlı ceza indirimini mutlaka Genel Kurul'a indireceğiz' diyen Feti Yıldız, 'Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz...' dedi.