MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ iş birliği halindedir. Bu iş birliği, Türkiye'nin istiklalini, istikbalini ve istikrarını bozmaya yönelik bir gayrettir." dedi.

Partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Akçay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayramın hemen ardından yeniden İstanbul seçimlerine odaklanacaklarını belirten Akçay, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin açık açık bir belediye başkanı adayına desteğini ifade ettiğini dile getirdi.



"(Lanet olsun sizin desteğinize) diyemiyorlar"

CHP ve İYİ Parti'nin, terör örgütlerinin bu destek açıklamasına tepkisiz kaldığını savunan Akçay, şöyle devam etti:

"Bunlar da ağızlarını açıp da 'Ya lanet olsun sizin desteğinize, biz terör örgütünün desteğini istemiyoruz. Allah sizin belanızı versin.' diyemiyor. Bugüne kadar bu konuda gıkı dahi çıkmayan bir CHP ve İYİ Parti var. HDP diye PKK uzantısı olan bir parti açık açık yüzlerine, 'Bizim sayemizde kazandınız, bizim dediklerimizi yapacaksın.' diyor. 'Yahu sen kimsin?' diyen yok. İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ iş birliği halindedir. Bu iş birliği, Türkiye'nin istiklalini, istikbalini ve istikrarını bozmaya yönelik bir gayrettir."

Akçay, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin, terör örgütlerinin destek açıklamaları konusundaki görüşlerini açık bir şekilde ifade etmesi gerektiği söyledi.

Millet İttifakı'nın halkın kafasını karıştırmakla meşgul olduğunu belirten Akçay, "İşte bizim 'zillet ittifakı' dediğimiz de budur. Bu zillete düşmek değil de nedir? MHP ve AK Parti delikanlı gibi milletin huzuruna çıkmış, açık açık 'biz ittifakımızı ilan ediyoruz, izah ediyoruz, savunuyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz.' demiştir. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasına, istiklaline, istikbaline kendini adayanların ittifakıdır." diye konuştu.



"Bunun izahı yoktur"

İstanbul'da bulundukları sandıkta usulsüzlük tespit edilen bazı sandık görevlilerinin YSK tarafından yeniden göreve atanmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Akçay, bu kararın yanlış ve üzücü olduğunu ifade etti.

YSK'nin idari bir karar aldığına işaret eden Akçay, "Hiçbir kamu kuruluşunda böyle bir şey olmaz, hele hele YSK'de hiç olmaması gerekir. Başta YSK Başkanı olmak üzere tüm kurul bu konuda son derece yanlış bir karar almıştır. Bunun bir izahı yoktur. MHP ve AK Parti teşkilatları olarak oylarımıza sahip çıkacağız. Bir oyun dahi zayi olmaması için gereken dikkati ve gayreti göstereceğiz." dedi.