Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim stratejisine ilişkin sorulara verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:



"MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini korayan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz"



İYİ PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK Mİ?



Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemeye yönelik iddialar olduğunun sorulması üzerine "Basın bir gün de doğru yazsın. İYİ Parti başka partiden oy almaz, alırsa bizden alır biz de rıza gösteriyoruz, kararı YSK versin" cevabını verdi.



CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayları



MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayları hakkında, "CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz." dedi.



Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."



