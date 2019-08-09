MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, şartlı ceza indirimi konusuyla ilgili "Bu konuyla ilgili de ben kader mahkumu olanların ailelerini ve yine kader mahkumlarının kendilerine de buradan tekrar selamlarımı göndermek istiyorum. Ne olur sabırla. Bir şey gündeme geldiği an itibarıyla çözülmesi çok hızlı olmayabiliyor ama bunlar üzerinde çalışması, doğru şekilde çıkarılması, çıkarıldıktan sonra bir sancısının olmaması açısından da sabırla takip etsinler" dedi. İşte MHP'li Arzu Erdem'in açıklamaları

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bengütürk TV'de şartlı ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.



MHP'li Erdem, şunları söyledi:



"Ceza indirimiyle ilgili çalışamaları, liderimizin de talimatıyla bu konuyla ilgili yapılan açıklamada da kader mahkumlarına yönelik şartlı ceza indirimiyle ilgili çalışmayı genel başkan yardımcısı sayın Feti Yıldız beyefendi yaptı. Komisyonda.



Bu konuyla ilgili de ben kader mahkumu olanların ailelerini ve yine kader mahkumlarının kendilerine de buradan tekrar selamlarımı göndermek istiyorum. Ne olur sabırla. Bir şey gündeme geldiği an itibarıyla çözülmesi çok hızlı olmayabiliyor ama bunlar üzerinde çalışması, doğru şekilde çıkarılması, çıkarıldıktan sonra bir sancısının olmaması açısından da sabırla takip etsinler.



MHP'nin zaten fikriyatından çıkmış, liderimizin talimatıyla ortaya düşmüş, özellikle adaletteki FETÖ yapılanmasından dolayı mağduriyetlerden ortaya çıkmış olan bir adım. Bu adımın da sağlıklı şekilde yürüyebilmesi için genel başkan yardımcımız sayın Feti Yıldız beyefendi, çalışmalarını sürdürüyor ve kanun teklifini de verdi. Komisyonda. Bu konuyla ilgili Adalet Komisyonu gerekli çalışmaları yapacaktır. Ben buradan selamlarımı gönderiyorum ve çalışmaların sürdüğünü söylüyorum."



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