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Son dakika haberleri! MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ahmet Davutoğlu açıklaması! "Kahraman olur diye endişe yaşayanlara bir çift sözüm var"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları, ihraç edilirse Kahraman olur diye endişe yaşayanlara bir çift sözüm var. Neyin Kahramını? 16 yıl beraber yürüyün,yağmur da ıslanın,her işin altında isminiz imzanız olsun. Şimdi kurtarıcı olmaya kalkın. Hayırdır! Yunanana karşı zafer mi kazandınız?" dedi

Son dakika haberleri! MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ahmet Davutoğlu açıklaması! "Kahraman olur diye endişe yaşayanlara bir çift sözüm var"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında açıklama yaptı.

MHP'li Enginyurt, şunları belirtti:

"Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları, ihraç edilirse Kahraman olur diye endişe yaşayanlara bir çift sözüm var.

Neyin Kahramını? 16 yıl beraber yürüyün,yağmur da ıslanın,her işin altında isminiz imzanız olsun.Şimdi kurtarıcı olmaya kalkın.

Hayırdır! Yunanana karşı zafer mi kazandınız?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #Ahmet Davutoğlu
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